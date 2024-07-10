Emlakçı olduğunu söyleyen Alman tutuklandı

Almanya’dan Larnaka’ya 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen uçuşta, yanında oturan Rum yolcuya, KKTC’de emlakçılık yaptığını söyleyen 49 yaşındaki Alman bir kadın, söz konusu yolcunun şikayetinin ardından 7 Temmuz Pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı

Almanya vatandaşı 49 yaşındaki Eva Kounzel adlı kadın, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının alım satımı işiyle meşgul olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Güney’de yayımlanan Politis ve diğer gazeteler, Almanya vatandaşı 49 yaşındaki bir kadının KKTC’de emlakçılık yaptığı gerekçesiyle pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını, önceki gün mahkemeye çıkarılan kadın hakkında 4 gün tutukluluk kararı verildiğini yazdı.

Gazete, Alman kadının yakalanması olayının 2 Temmuz Salı günü Almanya’dan Larnaka’ya gerçekleştirilen uçuşta, yanında oturan yolcuya, KKTC’de emlakçılık yaptığını beyan etmesiyle başladığını belirtti.

Habere göre kadının KKTC’de emlak alım satım işi yaptığını beyan ettiği yolcu ise, kendisiyle birlikte seyahat eden ve Rum polisinde görev yapan şahsa kadını şikayet etti.

Gazete, uçağın iniş yapmasının ardından ise aynı uçakta olan Rum polisi mensubu şahsın, kadını, havaalanında görevli polislere gösterdiğini, eşkali belirlenen ve hakkında soruşturma başlatılan kadın hakkında elde edilen bilgilerin, kadının adının, KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının alım satımına dair bir şikayette yer aldığının belirlendiğini vurguladı.

Araştırma sürdüğü sırada kadının, 7 Temmuz Pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını aktaran gazete, önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından ise 4 gün tutuklu kalması kararı alındığını yazdı.

Gazete, kadının olayının, daha önce yakalanan ve ifade vermeye gitmediği için hakkında AB tutuklama emri çıkarılan bir diğer Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’le ilişkisi olup olmadığının ise araştırıldığını belirtti.

DÖRDÜNCÜ VAKA

Haberde, Alman vatandaşı kadının tutuklanmasının; Kıbrıslı Türk Akan Kürşat, halihazırda tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut ve Martin Josef Rikels’le birlikte Kıbrıslı Rumların eski taşınmazlarının kullanımına ilişkin dördüncü vaka olduğu vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Suiistimali Konusunda Alman Kadının Tutuklanması İnanılmaz Şekilde Gerçekleşti – Frankfurt-Larnaka Seferini Yapan Uçakta İşini Yan Koltuktaki Yolcuya Anlattı” başlıkları altında okuyucuya aktardı.

Gazete, 49 yaşındaki Alman kadının tutuklanmasındaki başlıca sebebin, bizzat kendisinin itirafı olduğunu, kadının KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım-satımı işini yaptığını, Frankfurt’tan Larnaka’ya dönerken, uçakta yanında oturan kişiye anlatmasının ardından tutuklandığını yazdı.

Alman kadının yanında oturan Kıbrıslı Rum yolcuya, yaptığı işi anlatmanın yanı sıra, kimlik ve iletişim bilgilerini de verdiğini vurgulayan gazete, Alman kadının önceki gün çıkarıldığı mahkeme sürecinin ise, tercüman bulunamaması sebebiyle zorlukla ilerlediğini belirtti.

Gazete, kadın hakkında 8 gün tutukluluk talep edilmesine rağmen Rum yargıcın 4 gün tutukluluk kararı verdiğini, bu süre zarfında Rum polisinin araştırmalarına devam edeceğini aktardı.

