DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda çalıştay festivali gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “Dayanıklılık ve İyi Olma Halinin Geliştirilmesi: Eğitimde Büyümeyi Besleme - Cultivating Resilience & Well-Being: Nurturing Growth in Education" temasıyla 9. Yıllık Çalıştay Festivali’ni gerçekleştirdi. Pearson ve Macmillan sponsorluğunda düzenlenen söz konusu etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinden eğitimciler, araştırmacılar ve öğretmen adayları katıldı.Etkinlik, dünya çapında çeşitli ortamlarda ders veren deneyimli bir dil uzmanı ve uluslararası bir eğitimci olan Dawn Dickson’ın dayanıklılık ve iyilik hâlinin kapsamlı bir tanımını içeren konuşması ile başladı. Festival kapsamında toplam 22 katılımcı tarafından yönetilen 24 çalıştay oturumu gerçekleştirildi.Oturumlarda İş Yerinde Ekip Oluşturma ve Empati, Farklı Kültürlerden Öğrencilere Geri Bildirim Sağlama, Dil Sınıflarında Oyunlaştırma, Sosyal Medya Çağında Telaffuzu Yeniden İnceleme, Aidiyet Duygusuna Sahip Olma, Telaffuz Algı Ölçeğinin Öğretilmesi, ELT Öğretmenlerinin Sınıf Dayanıklılığı ve Refahı için Yapay Zeka İçgörüleri ile Donatılması, Yardımcı Pilot Yardımıyla Öğretmenlerin Refahının Artırılması gibi konular üzerinde duruldu.Etkinlik, Macmillan Education'da Öğretmen Eğitmeni ve Pazarlama Müdürü Duygu Erdoğan tarafından gerçekleştirilen iyi olma hâlini artırmada sınıf içi gözlemin önemini vurgulayan kapanış konuşmasıyla sona erdi. Katılımcılara öğrenme, bağlantı kurma ve iş birliği yapmak için güçlü bir platform sağlayan etkinlikte katılımcılar, eğitim uygulamalarında dayanıklılık ve iyilik hâlini beslemek için pratik araçlarla donatılarak ve ilham almış olarak ayrıldılar.