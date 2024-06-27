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270 gündür kaçak yaşıyordu

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Gönyeli’de "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine evinde arama yapılan Zimbabwe uyruklu bir kadının, 270 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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270 gündür kaçak yaşıyordu
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Gönyeli’de “Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine evinde arama yapılan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Zimbabwe uyruklu Chida lynnette, KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 25.06.2024 tarihinde saat 11:40 raddelerinde polis ekibi tarafından "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile Yeşilada Sokak’ta ikamet eden zanlının evinde arama yapıldığını söyledi.
Polis, yapılan aramada gümrüksüz mal bulunmazken, zanlının muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 270 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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