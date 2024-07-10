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Biri 1314 gün, diğeri 949 gün kaçak yaşadı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Kongo ve Nijerya uyruklu üç zanlıdan birinin 1314 gün, diğerinin 949 gün, diğer zanlının da 219 gündür ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Biri 1314 gün, diğeri 949 gün kaçak yaşadı
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen ikisi Kongo, biri Nijeryalı 3 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Nevzat Gün, mahkemede Chukwudi ĺkenna Franklin İkeat, Adesile Peter Ojo ve Dido Ekisaka Mbula'la ilgili olguları aktardı. 
Polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, saat 15:30'da, Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerinde, polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde, Lefkoşa sakinleri Chukwudi ĺkenna Franklin İkeat’nın
29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 219 gün, Dido Ekisaka Mbula'nın 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplam 1314 gün ve Adesile Peter Ojo'nun 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 949 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.
Polis memuru, zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
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