Gönyeli'de silahlı soygun

Gönyeli'de Enver Algun, yanına aldığı av tüfeğiyle bir kişinin evinini bastı, tekmeyle kapıyı kırdı ve evdeki 500 bin TL’yi alıp kaçtı

Gönyeli’de geçen cumartesi günü saat 05.30 sıralarında, Derin Sokak’ta bulunan ve isminin baş harfleri İ.K.'ye ait olan bir evin giriş kapısı açılıp, içeri girildikten sonra, salon odasının kapı ile ayna camı kırılarak, hasara uğratıldı ve başka bir odadaki dolapta muhafaza edilen toplam 500 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 46 yaşındaki Enver Algun tespit edilerek, tutuklandı.

Enver Algun’un sorgulamasında, olay esnasında kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu av tüfeğinin dipçiği ile salon odası içerisindeki kapı camı ve ayna camına vurarak kırdığı, yine tasarrufundaki av tüfeği ile ikametgahın bir duvarına ateş açıp hasara uğrattığı ve 500 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Zanlı Enver Algun, "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, ve şiddet kullanma tehdidi" suçlarından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:30 raddelerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu babasına ait çifte kırma av tüfeği ile Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan ikametgahın avlusuna izinsiz girip, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırarak içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiği ile salondaki kapı camını, aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş edip 4 santim çapında delip hasara uğrattıktan sonra, ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolabın 1'nci çekmecesi içerisinde beyaz naylon poşet içerisinde 200 TL'lerden oluşan toplam 500 bin TL nakit parayı sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığı iddiası ile hakkında şikayet olduğunu aktardı.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, evde yapılan detaylı araştırma sonucu bir adet av tüfeği fişengi tapası ve bir miktar av tüfeği fişengi saçması bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, aranan emareler, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

