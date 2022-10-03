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Bir haftada 19 yangın çıktı

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Ülkede bir haftada 19 yangın ve 30 hususi servis olayı meydana geldi.

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Bir haftada 19 yangın çıktı
 

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül – 02 Ekim  tarihlerini kapsayan sürede, ülkede toplam 19 adet yangın  çıktı, 30 hususi servis olayı meydana geldi. Yangına sebep olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, yangınlarda meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 573 bin 150 TL olduğu bildirildi.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında ise; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, çöplük alanındaki metan gazının sıkışması, LPG tüpü hortumundan sızan gazın alevlenmesi ve çakmakla oynayan çocuğun kumaşları tutuşturması yer aldı.

Bir haftada Lefkoşa’da 10; Güzelyurt’ta 3; Gazimağusa, Girne ve İskele’de 2’şer yangın çıkarken,  elektrik kaynaklı kısa devre sonucu 6; söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu 4; elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, elektrik direğine çarpan araçlar ve temizlik maksadıyla yakma sonucu 2’şer; çöplük alanı içerisinde sıkışan metan gazı, LPG tüpü hortumundan sızan gazın alevlenmesi ve çocuğun çakmakla oynaması sonucu 1’er yangın çıktı.

- Hususi servis olayları...

Hususi servis olayları ise, kuyuya düşen ve dış cephe kompozitinin arasında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan şahsın ambulansa sevkinin sağlanması, trafik kazası sonrası yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine düşen ağaç dalının kaldırılıp yol güvenliğinin sağlanması, itfaiye personeli tarafından okullardaki öğrenci, öğretmen ve çalışanlara İtfaiye Haftası kapsamında eğitim verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.
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