Hayatını kurtardığı kadının kocası tarafından hastanelik edildi

Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durumu gören kocanın kan beynine sıçradı

Kazakistan'da bir kurye, boğulma tehlikesi geçiren kadını Heimlich Manevrası ile kurtarmaya çalıştı. Bu sırada içeri giren kadının kocası ise durumu yanlış anladı. Öfkeli adam, yardımsever kuryeyi hastanelik edene kadar dövdü.

Kazakistan'da meydana gelen ilginç olayda, bir kuryenin yardımseverliği başına iş açtı. Halı temizlik firmasından gelen çalışan, ev sahibi kadının nefes borusuna bir şey kaçınca hayat kurtaracak bir hamlede bulundu.

ÖFKELİ KOCA OLAYI YANLIŞ ANLADI

Kuryenin Heimlich Manevrası ile müdahalede bulunduğu esnada, kadının kocası eve gelince olanlar oldu. Karşılaştığı manzarayı yanlış yorumlayan koca, genç adamı döverek hastanelik etti.