Bayramın ilk gününde trafikte 175 sürücü rapor edildi

Bayramın ilk günü olan dün, ülke genelinde 1,625 araç sürücüsü kontrol edildi, 175’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik suçlarında "sürat" ilk sırada yer alırken, bunu "alkollüyken araç kullanmak" takip etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde trafik ekiplerinin denetimlerinde 1,625 araç sürücüsü kontrol edildi, 175 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı ve 51 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve 40’ı diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

