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64 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu

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64 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu
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Carol İsabella Williamson isimli 64 yaşındaki kadın Esentepe’deki evinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.30 sıralarında, Esentepe’deki evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan kadının dış vücut muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Williamson’ın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
 
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