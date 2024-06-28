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Savaş gemileri geliyor

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Türkiye’den gelecek savaş gemileri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyarete açılacak

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Savaş gemileri geliyor
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü 1 Temmuz Pazartesi günü Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.
Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
Gazimağusa Deniz Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Yiğit Delis’in konuşmasıyla tören sona erecek.
Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.
Öte yandan Türkiye’den gelecek savaş gemileri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyarete açılacak.
 TCG Tarsus (P-1204) Karakol Gemisi Girne Turizm Limanı’nda; TCG Beykoz (F-503) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanı’nda 1 Temmuz Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
 
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