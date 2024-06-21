Topladığı kiralardan komisyon alıyordu

Lefkoşa’da 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibine vermeyip çalan Gülcay Çiftçi, polise "onların da bana vereceği vardı” dediği ve kiraları toplaması karşılığında yüzde 18 komisyon aldığını söylediği öğrenildi

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Gülcay Çiftçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da Korkut Efendi Mahallesi üzerinde bulunan toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan 87 yaşındaki Adil Erdem Ersalahi’nin direktifiyle topladığını söyledi. Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı hakkında 6 Haziran’da tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde “onların da bana vereceği vardı” dediğini ve kiraları toplaması karşılığında yüzde 18 komisyon aldığını, alacak-verecek kayıtlarının olduğu bir defter bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, söz konusu defterin bulunarak emare alındığını, teslim alan ve teslim eden kısımlarında imzalar bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı aleyhine ilk etapta getirilen emanetçi sirkat tarafından suçunun müstahdem tarafından sirkat suçuna dönüştüğünü kaydetti. Polis, kiracıların ifadelerinde zanlıya para verdiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, özel eğitim alan iki çocuk annesi olan zanlının, ileride görülecek davaları görülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

