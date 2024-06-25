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Ara karar Perşembe günü açıklanacak

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek’in ilk tahkikat duruşmasında karar Perşembe günü açıklanacak

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Ara karar Perşembe günü açıklanacak
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İlk tahkikat duruşmasında karar 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak.
Sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, dünkü duruşmada mahkemeye 18 emare sundu. 
Özbaylı, böylece dört celsede mahkemeye toplam 50 emare sunmuş oldu.
Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, başka tanıkları olmayacağını belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep etti.
Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur ise, ilk tahkikat duruşmasında kararın 27 Haziran Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.
Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.
Serdal Gündüz aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; Berke Özbek aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.
 
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