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Ölümlü kaza zanlısı Türkiye'de tutuklu

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Büyükelçi Feyzioğlu, Gemikonağı’nda Naveed Akbar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan TSK mensubu astsubay Mehmet Eren Erdoğan'ın Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını söyledi

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Ölümlü kaza zanlısı Türkiye'de tutuklu
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TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Naveed Akbar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan feci trafik kazasının zanlısı, TSK mensubu Mehmet Eren Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.
Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Feyzioğlu, Erdoğan’ın Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını söyledi, “Süreç yakından takip edilmektedir” dedi.
Feyzioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Gemikonağı’nda yabancı uyruklu bir şahsın ölümüyle neticelenen kazada şüpheli, KKTC PGM’nin ve ilgili makamların süratle hazırladıkları ve Türkiye’ye gönderdikleri dosya kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilmiş ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Süreç gerek Türkiye gerek KKTC makamları tarafından yakından takip edilmektedir.”
 
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