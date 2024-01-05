Ani ve gayri tabi ölüm

Polisiye haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

03.01.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hüseyin AYAZ (E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

04.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Mormenekşe’de gerçekleştirilen operasyon (Baston Operasyonu) kapsamında, G.A.(E-76) ve H.T.(K-43)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS

Aralık 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, B.B.G.(E-22,) S.A.(E-23), M.N.B.(K-25), A.N.Y.(K-19), F.D.(E-20) ve A.Ş.(K-26)’nin, oturma izni alabilmek maksadıyla, daha önceden kendilerine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledikten sonra, internet üzerinden Muhaceret Oturma İzni Sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla oturma izni temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



1. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL ETMEK VE İTHALİ YASAKLANMIŞ GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

31.12.2023 tarihinde, İ.A.(E-27)’nın, GKRY bölgesinden mal sahibinden izinsiz olarak alıp kullandığı KJU 459 plakalı tır araç ile, Akıncılar bölgesindeki 1. Derece Askeri Yasak bölgeye girerek ihlal ettikten sonra, KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaparak ithali yasak olan söz konusu aracı da ülkeye ithal edildiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.



GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

04.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan bir işletmede, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 123 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi H.O.(E-45) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.





YARALAMA

30.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’da birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.Ç.(E-29) tasarrufunda bulundurduğu makas ile, A.K.(E-29)’yi sırt, kol ve ensesinden kesmek suretiyle yaralamıştır. A.K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.Ç.(E-30) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



ARAÇ YANGINI

05.01.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Hatay Sokak üzerinde park halinde bulunan FT 885 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü ile ön kaputu yanarken, ön camı, çamurlukları ve tamponu ise çıkan ısıdan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

