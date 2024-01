Vergi oranlarının yükseltilmesine karşı açılan dava bugün görüşüldü

Haftaya karşı taraf dinlenecek

Kamuda yetkili beş sendikanın, Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi ve ara emri başvurusu hakkındaki dava bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. Davada, gelecek hafta perşembe günü saat 10.30’da karşı tarafın dinlenmesine karar verildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın (KTHES), söz konusu yasa gücünde kararname ile ilgili başvurusu da beş sendikanın başvurusuyla birlikte görüşüldü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın davaları birlikte görülecek.

Davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklamalarda bulunan sendika yetkilileri, vergi oranlarıyla ilgili yasa tasarısının Meclis’te görüşülmeye başlanması durumunda genel greve gidileceği uyarısı yaptı.

-Maviş: “Maliye zenginleşirken, hepimiz fakirleşeceğiz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gelirini doğru beyan edenlerin cezalandırılmaması için sendikaların sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, gelir vergisi oranlarının artırılmaması için dosyaladıkları davanın ilk duruşmasının bugün görüşüldüğünü kaydetti. Maviş, yargıcın, gelecek hafta Perşembe günü saat 10.30’da karşı tarafın dinlenmesi yönünde görüş ortaya koyduğunu söyledi.

Hayatın pahalılaştığını, alım gücünün düştüğünü, enflasyon oranlarının tavan yaptığını, dövizin yükseldiğini ve marketlerdeki temel gıdaya ulaşımın zorlaştığını kaydeden Maviş, böyle bir dönemde çalışanlara vergi yükü getirilerek, alım gücünün yok denilecek noktada kalmasına izin vermemek için mahkemede olduklarını belirtti.

-"Asgari ücret daha belirlenmeden, belirlenmiş gibi esnaf, tüccar yapabildiği oranda zam yaptı"



En yüksek vergi oranının yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılma kararıyla hayatın daha da zorlaşacağını dile getiren Maviş, asgari ücret daha belirlenmeden, belirlenmiş gibi davranılması nedeniyle esnafın, tüccarın yapabildiği oranda zam yaptığını ifade etti.



“Bu koşullarda geliri elde edecek olan Maliye zenginleşirken, hepimiz fakirleşeceğiz” diyen Maviş, vatandaşı, savunmasız, korunmasız bırakmamakla ilgili kararlı olduklarını söyledi. Maviş, “Bir ayağımız mahkemede, bir ayağımız da eylemde olacak” diye konuştu.

Hükümetin karar tasarısını Meclis’e gönderdiğine işaret eden Maviş, hükümetten, vergi oranlarının aynı bırakılması ve vergi dilimleri ve muafiyetlerinin günün koşullarına göre güncellenmesi talebinde bulundu. Maviş, “Çalışanların mutluluğunu, huzurunu bozan bir hükümet istemiyoruz” dedi.

Sendikaların diyaloğa açık olduğunu kaydeden Maviş, vergi oranlarının artırılmaması koşuluyla hükümetle diğer konuları görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Maviş, mahkemede hesaplaşmak yerine masada halkın yararına uzlaşılması temennisini dile getirdi.

Kayıt dışı ekonominin yüzde 75’lere ve gayri safi milli hasıla dikkate alındığında kayıt dışı ekonomiden devletin kasasının kaybının ise yüzde 55 oranlarına ulaştığını dile getiren Maviş, “İsyanımız bu kurdukları düzenedir” dedi.

Burak Maviş, yasa tasarısının Meclis’te görüşülmeye başlaması durumunda eylemlere ve genel grev sürecine girecekleri uyarısında bulundu.

-Bengihan: “Hukuki süreç tamamlanmadan Meclis’te bu konuda yasa tasarısı görüşülmeye başlarsa genel greve gidilecek”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, söylenmesi gerekenleri söylediklerini belirterek, uzlaşı kültürüne yakın olduklarını da her platformda ifade ettiklerini kaydetti.

Hükümetin, gelir vergisi konusunda “çok kazanandan çok, az kazanandan az” mantığıyla hareket ettiğini söylediğini aktaran Bengihan, “Hükümete göre üniversite hizmet sınıfındaki bir kamu çalışanı çok kazanan sınıfına giriyor ama dünya zenginler listesine giren üniversite patronları hala teşvik muafiyetlerinden sıfır vergi ödeyebiliyor. Böyle bir adaletsizliği biz kabul edemeyiz” dedi.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Bengihan, “uyarılarına rağmen hükümetin üç maymunu oynadığını” ileri sürdü. Hukuki süreci başlattıklarını ifade eden Bengihan, “Hukuki süreç tamamlanmadan Meclis’te bu konuda yasa tasarısı görüşülmeye başlarsa genel greve gidilecektir ve öyle bir günlük, iki günlük de değil” şeklinde konuştu.

Bunun toplumsal bir konu olduğunu ve ülkedeki tüm emekçileri ilgilendirdiğini kaydeden Bengihan, hükümeti sağduyuya davet ederek, “Olacaklardan sorumlu değiliz… İsterlerse denesinler Meclis’e getirip, görüşmeye başlasınlar, hodri meydan” dedi.

-Gökçebel: “Zenginlerle, köleler yaratılma düzenine doğru gidiliyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, “vergi dilimlerinin yüzde 40’a çıkarılması kararının temelde orta sınıfı ortadan kaldırma hamlesi olduğunu” savunarak, “Zenginlerle, köleler yaratılma düzenine doğru gidiliyor” dedi.

“Yüzde 5 zengin kesiminin geliri artarken, fakirlerden, bordro mahkûmlarından daha çok vergi toplanmasının hedeflendiğini” ileri süren Gökçebel, toplanan vergilerin, kamusal hizmetlere aktarılmadığı eleştirisinde bulundu. Tahir Gökçebel, “bütün hamlelerin yüzde 5 zenginler için olduğunu” kaydetti.

Hükümetin 6 Şubat depreminden sonra okullar ve hastanelerin güçlendirilmesine yönelik halktan vergi topladığını ifade eden Gökçebel, “Bir tane okul güçlendirildi mi? Hayır” şeklinde konuştu.

Çalışanların, yüzde 37 vergi dilimine de girmemesi gerektiğini belirten Tahir Gökçebel, iki asgari ücret alan geçinemezken, bir asgari ücretten bile vergi alındığı eleştirisinde bulundu. Gökçebel, “Bunu seyredeceğimiz sanılıyorsa yanılıyorlar” dedi.

-Özgöçmen: “Konuşmak değil, icraat önemli"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de, “hükümetin, kendi halkını ve insanlarını fakirleştirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını” ileri sürerek, “Daha doğrusu devletin gücünü, kendi gücüymüş gibi zanneden bir oluşum vardır karşımızda” şeklinde konuştu.

“Bugün burada vardırlar, yarın yokturlar ama halk bu devleti ayakta tutmak için her daim burada olmaya devam edecektir” diyen Özgöçmen, uzlaşı kültürüyle büyüdüklerini, her zaman masada uzlaşmaya hazır olduklarını ancak sürekli mahkeme salonlarına gelmeye mahkum bırakıldıklarını söyledi.

“Keşke halkı fakirleştirmek için değil zenginleştirmek için adım atsalar” diye konuşan Özgöçmen, konuşmanın değil icraatın önemli olduğunu kaydetti. Özgöçmen, masada uzlaşı yoluna gidilmezse sokakta ve hayatta nelerin olabileceğini göstereceklerini ifade etti. Özgöçmen, “Sadece kamuda çalışanlar değil asgari ücretle çalışanlar için de buradayız… Önce vergilerini bağışladıkları kişilere gitsinler, halktan uzak dursunlar” dedi.