banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

İlkokula zarar verenler arasında 10 yaşında bir öğrenci de var

banner1020

banner974
İlkokula zarar verenler arasında 10 yaşında bir öğrenci de var
banner971
Larnaka’ya bağlı Livatya bölgesinde bulunan ilkokula geçen cumartesi akşamı zarar verenler arasında okulda öğrenim gören 10 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu belirtildi.
Çocuğun okula zarar verdiğinin okul görevlisi tarafından fark edildiğini, öte yandan okula son zamanlarda birçok kez zarar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, çocuğun okulun camlarına, binasına ve çatı kiremitlerine zarar verdiğinin görüldüğünü belirtti.
Gazete, yaşları küçük olduğu düşünülen başka kişilerin de okula çatapat attıklarını ve bunun sonucunda okul bahçesindeki banklar, masalar ve plastik çöp kovalarının yandığını kaydetti.

Okula zarar veren çocuğun okul görevlisi tarafından fark edilerek polise teslim edildiğini kaydeden gazete, okul yönetiminin çocuğun ailesinden zararın karşılanmasını isteyeceğini ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.