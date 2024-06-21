Güzelyurt'taki Bademlik sahası yeniden faaliyete geçirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü arasında yapılan Protokol ile uzun süredir atıl durumda olan Güzelyurt'taki Bademlik sahasının yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Güzelyurt'taki Bademlik sahasının yeniden aktif hale getirilmesi ve bölge halkının hizmetine sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertay imza koydu.



Protokol ile uzun süredir atıl durumda olan Güzelyurt'taki Bademlik sahasının yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Güzelyurt İlçesi Piyale Paşa Mahallesi'nde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrol ve yönetiminde bulunan arazi, futbol sahası, yürüyüş yolu, tribün, soyunma odası, duş, tuvalet ve otopark gibi tesislerin inşa edilmesi için Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün kullanım ve yönetimine verildi.

Gençlerin sportif ve kültürel alanlarda gelişimini desteklemek amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, kendisine tahsis edilen alan üzerine, futbol sahası, yürüyüş yolu, tribün, soyunma odası, duş, tuvalet, otopark gibi çeşitli tesisler inşa edecek.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü sporcuları ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı okulların da kullanımına açık olacak olan tesisin bakım, onarım ve temizliği kulüp tarafından yapılacak.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun süredir atıl durumda olan Bademlik Sahası'nın yeniden faaliyete geçirilmesinin hem bölge halkı hem de gençler için büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

Bölgedeki sportif altyapının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım attıklarını belirten Çavuşoğlu, proje kapsamında inşa edilecek tesislerin, sadece sporculara değil, aynı zamanda bölgedeki okulların ve halkın kullanımına da açık olmasını istediklerine dikkat çekti.

Bu çerçevede, tesislerin sporcuların antrenman ihtiyaçlarını karşılayacağını ve bölgedeki okulların sportif faaliyetleri ile çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapabileceğini belirten Çavuşoğlu, halkın da bu tesislerden yararlanarak spor yapma alışkanlığı kazanabileceğini ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu tür projelerin gençlerin spor yapma olanaklarını artırarak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını da dikkat çekti.

-Ertay

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertay da, protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla katılım göstereceğini ve kulüp olarak bölgeye hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Ertay, kulübün tesislerin inşası ve bakımının yanı sıra, gençlerin sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak çeşitli programlar düzenlemeyi de planladıklarını söyledi.