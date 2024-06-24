Alkollü sürücü kaza yaptı

Kaplıca - Tatlısu eski anayolunda dün sabah alkollü bir sürücü, kullandığı araçla yoldan çıkarak devrildi

Kaplıca - Tatlısu eski anayolunda dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

143 miligram alkollü içki tesiri altında olan 26 yaşındaki Ulia Lutsenko, VP 672 plakalı salon araç ile Tatlısu’dan Kaplıca’ya doğru seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve aracın sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmadı.

ÜÇ KAZA, ÜÇ YARALI

Öte yandan Lefkoşa, Gazimağusa ve Arapköy’deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 1 araç sürücüsü tutuklandı

Arapköy’de, önceki gece Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, 17 yaşındaki Ali Akbıçak, yönetimindeki GT 699 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu fren yerine gaza basması neticesinde, o esnada gerisinde duran yaya 52 yaşındaki Hülya Akbıçak’a çarptı. Araç ardından bir ikametgahın duvarına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan Hülya Akbıçak, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ali Akbıçak ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından dolayı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA YAYA YARALANDI

Öte yandan Lefkoşa’da da önceki gece Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Serkan İri yönetimindeki EA 450 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada Gençlik Gücü Spor Kulübü önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 59 yaşındaki Yusuf Göksoy’a sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Yusuf Göksoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kol ve sol omuzda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA ARAÇ TAKLA ATTI

Gazimagusa’da dün sabah saatlerinde St. Barnabas-Tuzla anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Rasul Baghirov yönetimindeki RG 691 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada yolun sonunda Tuzla istikametine dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkarak, banket içerisindeki taşlarla çevre tellerine çarpıp takla attı, ardından tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RG 691 plakalı araç sürücüsü Rasul Baghirov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

