İskele- Karpaz anayolunun Mehmetçik Kavşağı'nda 21 Eylül akşamı meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali Dikbaş hayata tutunamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, 21 Eylül tarihinde, Mehmetçik yol kavşağında, yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile selvi ağacına çarpması neticesinde ağır yaralanan Mehmetçik'te sakin 38 yaşındaki Ali DİKBAŞ, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bugün yaşamını yitirdi.