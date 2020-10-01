Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Maç takvimi
1. maçlar: 20-21 Ekim
2. maçlar: 27-28 Ekim
3. maçlar: 3-4 Kasım
4. maçlar: 24-25 Kasım
5. maçlar: 1-2 Aralık
6. maçlar: 8-9 Aralık
Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak