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Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi sonucunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İstanbul ekibi, H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti

Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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