UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi sonucunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İstanbul ekibi, H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maç takvimi 1. maçlar: 20-21 Ekim 2. maçlar: 27-28 Ekim 3. maçlar: 3-4 Kasım 4. maçlar: 24-25 Kasım 5. maçlar: 1-2 Aralık 6. maçlar: 8-9 Aralık Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak