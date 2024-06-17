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2 kişi sıcak çarpmasından, 3 kişi de elektrik çarpmasından hayatını kaybetti

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2 kişi sıcak çarpmasından, 3 kişi de elektrik çarpmasından hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs’ta son günlerde sıcak çarpmasından ikinci, elektrik çarpmasından üçüncü ölüm gerçekleşti.
Alithia, Ada’yı etkileyen aşırı sıcak hava nedeniyle bu kez hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında bir kadın olduğunu yazdı. 14 Haziran’da sıcak çarpması teşhisiyle hastaneye kaldırılan kadının dün vefat ettiğini yazdı.
Habere göre aynı teşhisle 2’si erkek olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi görüyor.
Aynı gazete son dönemde 3 kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini de yazdı.
Habere göre bahçesinde çalışırken, plastik koruyucu boru içinde olmayan canlı kabloya dokunan 64 yaşındaki kişi 5 Haziran’da; elektrik fişine takılı süpürge ile oynayan 22 aylık bebek 7 Haziran’da ve evinin bahçesinde çalışırken kullandığı uzatma kablosunu çıkarmaya çalışan 76 yaşındaki kişi de 13 Haziran’da hayatını kaybetti.
 
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