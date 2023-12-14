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6 kaçak daha yakalandı

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Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan bir kişinin 2018 yılından beri, yani beş yıldır kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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6 kaçak daha yakalandı
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Değirmenlik’te gerçekleştirilen asayiş operasyonunda ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 6 kişi tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.
Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında Değirmenlik’te gerçekleştirilen asayiş operasyonunda tespit edilen Bangladeş uyruklu Hossen Mohammad Babul’un 31 Ağustos 2018, Abbas Sheikh’in 23 Mart 2023, Shamim Sheikh’in 24 Kasım 2023, Shahadat Hossaın’in 14 Kasım 2023, Md Asıf’ın 24 Kasım 2023 ve Kapuru Bandarage’in ise 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma yapılacağını belirterek, iki gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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