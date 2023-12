Üç casino müdürü teminata bağlandı

KKTC vatandaşının casinoya girmesine izin verip 2 milyon TL suç geliri kazanmasını sağladıkları ve kazanılan paradan yetkilileri olmadığı halde vergi kestikleri tespit edilen casinonun üç yetkilisi teminata bağlandı

KKTC vatandaşı Mustafa Eraslan’ın casinoya girmesine izin verdikleri, oyun oynamasına müsaade edip, 2 milyon 266 bin TL suç geliri kazanmasını sağladıkları ve kazanılan ikramiyeden yetkilileri olmadığı halde vergi kestikleri tespit edilen casino müdürü Berç Tüysüz, Slot Müdürü Mehmet Hakkı Şeyhületibba ve Kasa sorumlusu Birol Çağlayan dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 28 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket”, “sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi. Polis, casinoda kumar oynayıp, Jackpot ikramiyesini kazanarak suçtan elde edilen gelir elde eden KKTC vatandaşı Mustafa Ersalan ile ilgili davanın 5 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandığını hatırlattı.

Polis, ağır ceza mahkemesinin casino ile ilgili “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası” tahtında tahkikat başlatılmasına emir verdiğini hatırlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Casino Müdürü Berç Tüysüz, Slot Müdürü Mehmet Hakkı Şeyhületibba ve Kasa sorumlusu Birol Çağlayan’ın 28 Eylül 2019 tarihinde casinoda görevli oldukları bir sırada, içeri girmesi ve şans oyunu oynaması yasak olan KKTC vatandaşı Mustafa Ersalan’ın oyun makinelerinde oynayıp Jackpot isimli büyük ikramiyeden toplam 2 milyon 266 bin 608,38 TL kazanmasına olanak sağladıklarını belirtti.

Polis, zanlıların Erslan'nın kazanmış olduğu paradan gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek vergi adı altında yüzde 12'sini kesinti yaparak 271 bin 993.07 Türk Lirasını sahte davranış ile temin ettiklerini açıkladı.

Polis, ağır ceza mahkemesinin dava kararında Anayasanın 75. maddesine göre herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu, vergi resim ve harçlar ve benzeri mali yükümlerin ancak yasa ile konulduğunu ve yasaların emrettiği şekilde devlete verginin ödenmesinin her vatandaşın ödevi olduğunu ve yasaların öngördüğü şekilde sadece devletin vergi toplayabileceğini, bunun dışında her hangi birinin vergi adı altında alacağı herhangi bir bedelin yasa dışı olup, suç geliri olduğunun vurgulandığına değindi. Polis, kararda casinonun Mustafa Ersalan’ın kazanmış olduğu ikramiyeden devlet adına hareket edip vergi adı altında kesinti yapmasının yasa dışı olduğunun vurgulandığını belirtti. Polis, zanlıların işledikleri suçların ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren suçlar olduğunu ifade ederek, ileride davalarında hazır olmalarını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.