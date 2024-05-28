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543 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da polis tarafından kontrol edilen Bangladeş uyruklu bir kişinin 543 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

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543 gündür kaçak yaşıyordu
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Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Bangladeş uyruklu MD Arif Hossaın tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.10'da Lefkoşa’da Ceyhan Sokak Dumlupınar Caddesinde Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde Bangladeş uyruklu MD Arif Hossaın’in muhaceret kontrolünde 30 Kasım 2022 tarihinden beri 543 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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