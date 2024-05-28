Nahit Öncü hastaneye kaldırıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’yü hastanede ziyaret etti.

Hastanede Nahit Öncü için gerekli tedavi uygulanmaya başlandı.

Nahit Öncü ile kısa süre görüşen Başbakan Üstel, ardından doktorlardan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Alınan ilk bilgiler doğrultusunda, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi.

Üstel ve Hasipoğlu’nun yanısıra, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de, Nahit Öncü’nün sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

