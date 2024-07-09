Polisiye olaylar

Nejat Kemal Yaycılı’nın ölüm sebebi “kalp yetmezliği”

Çatalköy’de geçen cumartesi günü bir otelin lobisinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybeden 55 yaşındaki Nejat Kemal Yaycılı’nın ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nejat Kemal Yaycılı, aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirmişti.

-Ulukışla’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Ulukışla’da dün saat 22.30 sıralarında, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen, yol kenarında yaya olarak bulunan J.B.(E-42) ve N.O.A.’nın (E-26) üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, N.O.A’nın tasarrufundaki çantada yaklaşık bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. N.O.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.B. tutuklandı.

-Gönyeli’de ev açıp, hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gönyeli’de geçen cumartesi günü saat 05.30 sıralarında, Derin Sokak’ta bulunan bir ikametgahın giriş kapısı açılıp, içeri girildikten sonra, salon odasının kapı ile ayna camı kırılarak, hasara uğratıldı ve başka bir odadaki dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 500 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-46) tespit edilerek, tutuklandı.

Bahse konu şahsın sorgulamasında, olay esnasında kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu av tüfeğinin dipçiği ile salon odası içerisindeki kapı camı ve ayna camına vurarak kırdığı, yine tasarrufundaki av tüfeği ile ikametgahın bir duvarına ateş açıp hasara uğrattığı ve 500 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

-İkamet izinsiz iki kişi gümrüksüz mal tasarrufundan tutuklandı

Gönyeli’de dün 22.30 sıralarında, E.P.K.(K-30) ve T.F.F.’nin (K-35) kaldıkları ikametgahta, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş toplam 165 adet muhtelif markalarda kadın kıyafeti tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, yapılan muhaceret kontrollerinde her ikisinin de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Üzerine buzdolabı devrilen kişi beyin kanaması geçirdi

Ortaköy’de geçen pazar günü saat 11.00 sıralarında, Aya Abıda (K-22) kaldığı ikametgahın mutfağı içerisinde, buzdolabını temizlediği sırada buzdolabının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisiyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Girne’de dün saat 13.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, Ali Dölek kullanımındaki UH 671 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümündeki muhtelif elektrik ile plastik aksamları yandı. Çıkan ısıdan dolayı aracın ön camı da zarar gördü.