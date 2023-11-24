25 dolarlık akıllı saati 7 bin TL'ye sattı

Ucuza aldığı taklit ürünlerin üzerine markaların etiketlerini yapıştırarak, orijinalmiş gibi satan Onur Can Zülami tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün elindeki cep telefonu, kulaklık ve akıllı saati, öyle olmamasına rağmen orijinal ürün olduğunu söyleyerek 7 bin TL’ye satan 28 yaşındaki Onur Can Zülami tutuklandı. Zülami şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren FGÖ Trading Ltd. isimli cep telefonu mağazasından 7 Kasım 2023 tarihinde satın aldığı 200 TL değerinde Air Pods Pro kulaklık ve nerden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerinde HW 68 model akıllı saati, 19 Kasım’da dolandırmak niyetiyle, eşyaların orijinal Apple olduğunu söyleyip E.Y. isimli 21 yaşındaki üniversite öğrencisine 7 bin TL’ye satmak suretiyle dolandırma suçu işlediğini söyledi.

Aydoğanlı, olayın polisin bilgisine 22 Kasım 2023 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında yapılan aramada “Duty free ve Apple Watch etiketleri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde Duty free etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa’da bulunan Mister Paund isimli alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 4 adet apple watch, 4 adet apple air pods, 5 adet Taghever kol saati ve Duty Free etiketi bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 4 adet apell whach, 4 adet apell air pods pro kulaklık ve 5 adet kol saatini Lefkoşa’da Tacettin isimli şahıstan satın aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

