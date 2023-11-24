Cinsel organını şaka olsun diye çıkarmış

Lefkoşa’da bir okul yakınında mastürbasyon yaparken yakalanan Pakistanlı sapık, arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkardığını iddia etti



Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi.

Zanlının müstehcen fiili bölgedeki bir ilkokula çok yakın bir mesafede işlediğini, o saatlerde çocukların okul avlusunda olduğunu, zanlıyı görüp şikayetçi olan kişinin ise çocuğunu okuldan almaya giden bir veli olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde bir arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkarıp, ona gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Lefkoşa’da meydana gelen “Namus ve Ahlaka Aykırı Davranış ve Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar dün mahkemeye çıkarıldı.Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde Danyal Asghar’ın kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi.Zanlının müstehcen fiili bölgedeki bir ilkokula çok yakın bir mesafede işlediğini, o saatlerde çocukların okul avlusunda olduğunu, zanlıyı görüp şikayetçi olan kişinin ise çocuğunu okuldan almaya giden bir veli olduğunu belirtti.Polis, zanlının ifadesinde bir arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkarıp, ona gösterdiğini söylediğini aktardı.Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.