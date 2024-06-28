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1252 gün kaçak yaşadı!

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Lefkoşa'da Abraham Anyanumeh’in 1252 gün, MD. Rahim Mıa'in 499 gün ve Ranjith Gamını Rajapaksha’nın ise 54 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

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1252 gün kaçak yaşadı!
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Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan Abraham Anyanumeh, MD. Rahim Mıa, Ranjith Gamını Rajapaksha dün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılar ayrı ayrı duruşmaya çıkarılarak, olgular aktarıldı.
Polis, 27 Haziran 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen Abraham Anyanumeh’in yapılan muhaceret kontrolünde 22.01.2021 tarihinden itibaren toplamda 1252 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Gana vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirtti.
Polis, 26.06.2024 tarihinde, saat 22:00'de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye giriş-çıkış belgesi almaya gelen MD. Rahim Mıa'in yapılan muhaceret kontrolünde 13.02.2023 tarihinden itibaren toplam 499 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.
Polis, Ranjith Gamını Rajapaksha’nın ise LPM Muhaceret Şubesinden Giriş Çıkış belgesi alacağı esnada yapılan muhaceret kontrolünde 03.05.2024 tarihinden itibaren toplam 54 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
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