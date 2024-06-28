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Faiz değişmedi

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TC Merkez Bankası dünkü toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Piyasa beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi

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Faiz değişmedi
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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. 
Piyasadaki genel beklenti de faizlerin bugün sabit tutulacağı yönündeydi.
PPK açıklamasında "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, mayıs ayındaki enflasyon artışı için "geçici" yorumu yapılarak "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.
 
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