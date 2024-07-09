100 Dolara sahte kimlik

İranlı kadının LAÜ otobüsüne ücretsiz binmek için sahte öğrenci kimlik kartı hazırlayan Pakistanlı zanlı Raja Sagar Hannan Kaynni’nin 100 dolar karşılığında sahte kimlik kartı hazırladığı tespit edildi

Sahte evrak düzenleme tedavüle sürmek sahtekarlıkla kredi temininde İranlı Behnaz Mardbigham ve sahte evrak düzenleme suçundan Pakistanlı zanlı Raja Sagar Hannan Kaynni dün Lefke kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde Gemikonağı’nda Behnaz Mardbigham’ın Ocak ayı içerisinde Raja Sagar Hannan Kaynni’dan kendisine Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrenci kimlik kartı istediğini beyan etmesi sonucu 100 dolar karşılığında şubat ayında başka bir kişiden konu öğrenci kimlik kartı yaptırdığını belirtti.

Polis, Behnaz Mardbigham’ın telefon aracılığıyla gönderdiğini, akabinde Behnaz Mardbigham’ın mayıs ayı içerisinde İran’da düzenlediği LAÜ öğrenci kimlik kartını temmuz ayında Gemikonağı’nda LAÜ’ye ait bir otobüse binip ücretsiz olarak araç seferinde yararlanmak maksadıyla sahte olduğunu bildiği halde otobüs şoförüne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü belirtti.

Konu ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten polis, mahkemenin uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlılara 20’şer bin nakit tüm kimlik bilgilerine el konulması haftada bir en yakın polis karakolunda isbatı vücutta bulunmasına emir verdi.

