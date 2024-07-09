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Havalimanında yakalandı

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2018 yılında Lokmacı Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney’e geçen, Limasol’da banka soyan ve üç yıl cezaevinde kalan Yunanistan uyruklu Charalampos Kalogerıdıs, KKTC’ye geldi ve havalimanında yakalandı

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Havalimanında yakalandı
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Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan ve daha önce güneyde
soygun yaptığı ortaya çıkan Yunanistan uyruklu Charalampos Kalogerıdıs dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2018 yılı içerisinde
Lokmacı Kara Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamlardan izinsiz KKTC topraklarından ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının 7 Temmuz 2024 tarihinde KKTC Havalimanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 2018 yılı içerisinde Lokmacı Giriş Kapısından pasaport işlemi yaptırmadan Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra Limasol’da banka
soyduğunu ve üç yıl cezaevinde kaldığını cezaevinden çıkınca Larnaka’da yaşamaya başladığını söyledi.
Polis, zanlının dört gün önce Gürcistan’a gittiğini, Gürcistan’a alınmadığını ve Larnaka’ya geri gönderildiğini, 6 Temmuz 2024 tarihinde ise Bulgaristan üstünden İstanbul’a gittiğini ve buradan da KKTC Havalimanına gittiğini ve burada polisler tarafından yakalandığını söylediğini aktardı.
Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 24.04.2018 tarihinde KKTC Havalimanından KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle
cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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