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Voleybolda DAÜ çifte şampiyon

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Üniversitelerarası voleybol müsabakalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluğu kazandı

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Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası voleybol müsabakalarında şampiyonlar belirlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluğu elde etti.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final müsabakaları sonrasında DAÜ’nün ardından kadınlarda ikincilik Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olurken, üçüncülük ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının oldu. Erkeklerde ise ikincilik YDÜ’nün olurken, üçüncü sırada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yer aldı.
Kadınlarda final müsabakasında DAÜ ile ODTÜ karşı karşıya gelirken DAÜ karşılaşmayı 3-1 kazandı. Erkekler finalinde ise DAÜ rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.
Karşılaşma sonunda başarılılara ve şampiyonlara ödüllerini KKÜSF yetkilileri takdim etti.
 
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