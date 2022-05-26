Mağusa’da kortlarda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen DAÜ Cup Ergün Demirciler Anı Turnuvası DAÜ kortlarında 13+ Büyük Kadınlar – 13+ Büyük Erkekler - Tenise Hoşgeldin Lisanssız Tekler, Çiftler, Karışık Çiftler kategorilerinde gerçekleşiyor.
DAÜ Cup Ergün Demirciler Anı Turnuvası’nda kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
13+ BÜYÜK ERKEKLER
Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Ahmed Ibrahim 6-0 6-0
Özel Pakan – Aras Çelik 6-1 6-2
Turgay Vural Hıdıroğlu – Sehan Şeyh 6-1 6-1
13+ BÜYÜK KADINLAR
Ekin Karasu - Nadir Çınarlılı 6-4 6-2
YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER - ELEME
Alireza Bagheri – Erman Faydalı ALİREZA BAGHERİ WO
Mahdi Hasanzade – Hashem Aladar MAHDİ HASANZADE WO
Mahmoud Zarkesh – Can Nuroğlu 1-6 0-6
Kaan Özanıl – Bahtıyar Satış 6-7 7-6 5-10
Hüseyin Kayalar- Doğukan Çağlar 6-1 6-2
Atakan Özen- Kayhan Çırakoğlu 6-0 6-0
Amır Kadem- Serkan Gürkan 1-6 1-6
Seyithan Hasek- Arıa Jaberi 6-1 6-0
Sergeı Dımıtrev – Costa Memedov 2-6 2-6
SUERTE CUP ERSOY BIRKAN ANI TURNUVASI
KKTF ile GMBT tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası 12-14-16 kategorilerinde çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. SUERTE CUP Ersoy Birkan Ani Turnuvasında kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN
Dinara Yorgancı – Sahil Ece Yerebakan 0-6 0-6
Serin Yeşilada – Ela Sıcakyüz 7-6 1-6 3-10
14 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Kaya Halkseven – İbrahim Can Arabacı 2-6 4-6
Abdallah Oğuz El Erıan - Bora Erin 0-6 0-6
Rüzgar Vural – Enver Ada Gençel Enver Ada Gençel Wo
Cemal Konuklu - Doruk Tüzel 6-0 6-1
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