Mağusa’da kortlarda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen DAÜ Cup Ergün Demirciler Anı Turnuvası DAÜ kortlarında 13+ Büyük Kadınlar – 13+ Büyük Erkekler - Tenise Hoşgeldin Lisanssız Tekler, Çiftler, Karışık Çiftler kategorilerinde gerçekleşiyor.

DAÜ Cup Ergün Demirciler Anı Turnuvası’nda kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



13+ B ÜYÜK ERKEKLER

Göktuğ Yusuf Gökbayrak – Ahmed Ibrahim 6-0 6-0

Özel Pakan – Aras Çelik 6-1 6-2

Turgay Vural Hıdıroğlu – Sehan Şeyh 6-1 6-1

13+ BÜYÜK KADINLAR

Ekin Karasu - Nadir Çınarlılı 6-4 6-2

YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER - ELEME

Alireza Bagheri – Erman Faydalı ALİREZA BAGHERİ WO

Mahdi Hasanzade – Hashem Aladar MAHDİ HASANZADE WO

Mahmoud Zarkesh – Can Nuroğlu 1-6 0-6

Kaan Özanıl – Bahtıyar Satış 6-7 7-6 5-10

Hüseyin Kayalar- Doğukan Çağlar 6-1 6-2

Atakan Özen- Kayhan Çırakoğlu 6-0 6-0

Amır Kadem- Serkan Gürkan 1-6 1-6

Seyithan Hasek- Arıa Jaberi 6-1 6-0

Sergeı Dımıtrev – Costa Memedov 2-6 2-6

SUERTE CUP ERSOY BIRKAN ANI TURNUVASI

KKTF ile GMBT tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası 12-14-16 kategorilerinde çok çekişmeli ve zevkli maçlar ile GMBTK kortlarında gerçekleşiyor. SUERTE CUP Ersoy Birkan Ani Turnuvasında kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN

Dinara Yorgancı – Sahil Ece Yerebakan 0-6 0-6

Serin Yeşilada – Ela Sıcakyüz 7-6 1-6 3-10

14 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

Kaya Halkseven – İbrahim Can Arabacı 2-6 4-6

Abdallah Oğuz El Erıan - Bora Erin 0-6 0-6

Rüzgar Vural – Enver Ada Gençel Enver Ada Gençel Wo

Cemal Konuklu - Doruk Tüzel 6-0 6-1

