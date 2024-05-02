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Büyük Hamam kapılarını yeniden halka açıyor

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Büyük Hamam kapılarını yeniden halka açıyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), tarihi Büyük Hamam’ın kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini ve 1 Haziran’da kapılarını ziyaretçilere açacağını duyurdu.

Evkaf’tan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da yer alan ve 16. yüzyıldan beri şehrin simgelerinden olan tarihi Büyük Hamam, yeniden hizmete açılacak.

1571-1590 yılları arasında inşa edilen Büyük Hamam, Evkaf’ın ihalesi sonucunda kapsamlı bir restorasyondan geçti ve tarihi dokusu ile işlevi korunarak bugüne ulaştırıldı. 

Osmanlı Dönemi'nden bugüne gelen nadir yapılardan olan Büyük Hamam, 1 Haziran’da kapılarını yeniden açacak.

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