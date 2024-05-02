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LTB üç şirketle sözleşme imzaladı

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LTB üç şirketle sözleşme imzaladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), temizlik hizmeti, kepçe alımı ve lastik yenilemesi için üç şirketle sözleşme imzaladı.
LTB’den verilen bilgiye göre, çıkılan ihale sonucunda, yılda 2 kez LTB sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde kapsamlı temizlik için Maber Ticaret Şirketi ile sözleşme imzalandı. İhale kapsamında başlayan temizlik çalışmalarının  ilk etabı temmuz ortası tamamlanacak.

Altyapı çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla çıkılan ihale neticesinde de iki adet kepçe alımı için Artesa Trading şirketiyle sözleşme imzalandı.
Üçüncü sözleşme ise, Belediyeye ait tüm araçların lastiklerinin yenilenmesi, rot-balans ayarının yapılması ve ön lastik takılacak araçların ön düzeninin yapılması için Yusuf Çocuk Ltd’le imzalandı.
 
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