Kadınlar Ligi’nde ikinci maç İskele’de

Basketbol Extend Kadınlar Ligine bu gece tek maçla devam edilecek.

Ligde Caesar Larnaka Gençler Birliği ile son şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları İskele Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.

Ligin açılış maçında Pazartesi akşamı Levent deplasmanda Akdeniz Spor Birliği’ni 104-28 mağlup etmişt.

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Liginde Caesar Larnaka Gençler Birliği – Adaspor saat 18.00’de İskele’de karşı karşıya gelecekler.