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Lucas Hernandez'den Fransa'ya kötü haber

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Ön çapraz bağları kopan Lucas Hernandez'in EURO 2024'te yer alamayacak

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Lucas Hernandez'den Fransa'ya kötü haber
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PSG Kulübü, Borussia Dortmund'a 1-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sakatlanan Hernandez'in sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.
Gelecek günlerde ameliyat edilecek 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te oynayamayacak.
Kariyeri boyunca Fransa Milli Takımı'nda 37 kez görev alan Hernandez, bu sezon PSG formasıyla 41 maça çıktı ve bir gol kaydetti.
 
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