Lucas Hernandez'den Fransa'ya kötü haber

PSG Kulübü, Borussia Dortmund'a 1-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sakatlanan Hernandez'in sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.
Gelecek günlerde ameliyat edilecek 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te oynayamayacak.
Kariyeri boyunca Fransa Milli Takımı'nda 37 kez görev alan Hernandez, bu sezon PSG formasıyla 41 maça çıktı ve bir gol kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.