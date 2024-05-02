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ARUCAD ANKA Erkekleri süperliğe yükseldi

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ARUCAD ANKA Erkekleri süperliğe yükseldi
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Yusuf Karayusufoğlu
Nevşehir’de 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında  organize edilen TMTF Birinci  ligiplay-off maçlarına katılan büyük erkek takımı üçüncü olarak süperliğe yükseldi.Büyük kadın takımı ise  ve 2. Ligi Play-off grubu maçlarına katılarak dördüncü olarak kürsüye çıktı.
AKNAR:HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK
Arucad Anka Spor Kulübü başkanı Ahmet Aknar turnuvadan sonra sorularımıza verdiği açıklamada takım olarak hedeflerine ulaştıklarını belirtti.Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Birinci lig play-off grup maçlarında üçüncü olarak, Türkiye Masa Tenisi süperliğine yükseldik.Kadın takımımız ise 2.Lig play-off grubu maçlarında dördüncü olarak kürsüye çıkmış bulunuyor.Birinci Ligde kadın takımlarından bazılarının çekilmesi durumunda Birinci Lige yükselme şansımız bakidir.Ancak bizim için önemli olan yerli sporculardan oluşan erkek ve kadın takımlarımızın bu başarıyı yakalamasıdır.
Bu yolda bizi destekleyen başta Arkın Grup ve Arucad ailesi olmak üzere, Anka Yönetim Kurulu ve sporcu aileleri ile gönülden destekleyen herkese teşekkür ederiz.”
 
 
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