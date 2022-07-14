Plaj voleybolu liglerinde kupalar sahiplerini bekliyor

Plaj voleybolunda lig şampiyonlarını 18-19 Temmuz’da oynanacak maçlar belirleyecek. Ligin çeyrek ve yarı final müsabakaları 18 Temmuz, üçüncülük ve finaller ise 19 Temmuz’da yapılacak.

Plaj Voleybolu Liglerinde son hafta karşılaşmaları yapılacak.

2022 Plaj Voleybolu Liglerinde 18-19 Temmuz da oynanacak 4. ve son hafta karşılaşmaları programı açıklandı. Program çerçevesinde 18 Temmuz da 6 kategoride Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakaları oynanacak. 19 Temmuz da 6 kategoride oynanacak olan Final ve üçüncülük karşılaşmaları ile plaj voleybolu ligleri tamamlanacak ve şampiyonlar belli olacak. Lefkoşa BeachVolley Arena da oynanacak olan 18 ve 19 Temmuz da ki müsabakalar saat 18.00 de başlayacak .organizasyonda müsabakası olan bütün takımların organizasyon başlama saatinde hazır olmaları gerekmektedir.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlar ödülleri ayni gece takdim edilecek. Ödül Töreninde ayrıca geçen yıl olduğu gibi 6 kategoride Plaj Liglerinin GÜNER BURGUL en değerli oyuncu ödülleri ve 25 yıl üzerinde görev yapmış KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri Sedat Kılıç , Haşmet Merter , Zafer Cahit ve Adil Trabzon 'a hizmet plaketleri takdim edilecek.

2022 PLAJ VOLEYBOLU LİGLERİ 18-19 TEMMUZ MÜSABAKALAR PROGRAMI

Tarih Müsabaka Kategori Saat

18 Temmuz Pzt GMBÇS1/DAÜ4 Y.Kız Çeyrek F 18.00

18 Temmuz Pzt KGM2/ESK2 Y.Kız Çeyrek F 18.00

18 Temmuz Pzt GMBÇS2/DAÜ2 Y.Kız Çeyrek F 18.00

18 Temmuz Pzt ESK1/KGM1 Y.Kız Çeyrek F

18 Temmuz Pzt ESK1/KGM2 U12 KIZ YF

18 Temmuz Pzt GMBÇS2/GMBÇS1 U12 KIZ YF

18 Temmuz Pzt LEMA-ZALİHE/SUDENUR-SONAY B GRUBU

18 Temmuz Pzt KAYRA-DİYAR/ÇAĞLA -EYLEM B GRUBU

18 Temmuz Pzt SILA-SERAY/ NEHİR –ŞERİFNAZ A GRUBU

18 Temmuz Pzt SİMAY-SÜREYYA/ELİF-İSMİHAN A GRUBU

18 Temmuz Pzt DAÜ1/GMBÇS1 Yıldız Er YF

18 Temmuz Pzt DAÜ2/MSA1 Yıldız Er YF

18 Temmuz Pzt KEMAL-ALİ/ATİLLA-OKTAY B.E YF

18 Temmuz Pzt OSMAN-UMUT/RUFARO-CANKAT B.E YF

18 Temmuz Pzt 46.MG / 48.MG YILDIZ KIZ YF

18 Temmuz Pzt 45.MG / 47.MG YILDIZ KIZ YF

18 Temmuz Pzt A1-B2 B.B YF

18 Temmuz Pzt B1-A2 B.B YF

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19 Temmuz Salı 3.LÜK YILDIZ KIZ

19 Temmuz Salı 3.LÜK YILDIZ ERKEK

19 Temmuz Salı FİNAL YILDIZ KIZ

19 Temmuz Salı 3.LÜK U12 KIZ

19 Temmuz Salı 3.LÜK U13 ERKEK

19 Temmuz Salı FİNAL YILDIZ ERKEK

19 Temmuz Salı 3.LÜK B.BAYAN

19 Temmuz Salı 3.LÜK B.ERKEK

19 Temmuz Salı FİNAL U12 KIZ

19 Temmuz Salı FİNAL U13 ER F

19 Temmuz Salı FİNAL B.BAYAN

19 Temmuz Salı FİNAL B.ERKEK

