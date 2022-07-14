Klasik severler Gönendere’de ‘Sinema Gecesi’nde buluşacak

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumunda (KKKSOK) Çağan Ilgar başkanlığındaki yönetim kurulu, Gönendere Açık Hava Sinemasında, Gönendere Klasik Araçlı Sinema Gecesi gerçekleştirecek. Başkan Çağan Ilgar, Gönendere Klasik Araçlı Sinema Gecesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Sevgili klasik severler ;

Yönetim olarak düşündük ve bu sıcak yaz günlerinde klasikler ile yapılabilecek en güzel etkinliğin açık havada, klasiklerimiz ile bir sinema gecesi olduğuna karar verdik.

Daha önceki yıllarda düzenlediğimiz ve bir süredir ara verdiğimiz Gönendere Klasik Araçlı Sinema gecesini gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz Gönendere açık hava sinemasında, 27 Temmuz 2022 Çarşamba saat 20:00'da gerçekleşecek ve film gösterimi saat 21:00'da başlayacak. Katılım araç başına 100 tl olup, tüm gelir Gönendere Kültür ve Sanat Derneği'ne bağışlanacaktır.

