MSA klasmanı lider bitirdi

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Liginde,klasmantamamlandı.

Büyüklerde lig klasmanı oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. 9. haftanın büyük erkeklerdeki önemli karşılaşmasında DAÜ Lefkoşa deplasmanındaVakıflar'ı 3 – 1 mağlup etti. Bu sonuçla MSA, lig klasmanını 1. dırada tamamladı. Klasmanı Vakıflar 2. DAÜ 3. KGM da 4. Sırada tamamladı. Kadınlarda ise DAÜ lig klasmanını yenilgisiz lider tamamladı.



