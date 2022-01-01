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MSA klasmanı lider bitirdi

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MSA klasmanı lider bitirdi
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Liginde,klasmantamamlandı.
Büyüklerde lig klasmanı oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. 9. haftanın büyük erkeklerdeki önemli karşılaşmasında DAÜ Lefkoşa deplasmanındaVakıflar'ı 3 – 1 mağlup etti. Bu sonuçla MSA, lig klasmanını 1. dırada tamamladı. Klasmanı Vakıflar 2. DAÜ 3. KGM da 4. Sırada tamamladı. Kadınlarda ise DAÜ lig klasmanını yenilgisiz lider tamamladı.
 
 
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