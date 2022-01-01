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Hamitköy lokâline kadın işletmeci

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Hamitköy lokâline kadın işletmeci
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Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunu ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Hamitköy Spor Kulübünün lokalinin işletmesi ilk kez bir kadına devredildi. Kırmızı siyahlıların maçlarını sürekli takip eden ve takıma tribünden destek olan Razge Kolbaşı, Hamitköy Spor Kulübünün lokalinin işletmesini üstlendi.
Manzarası ve nezih atmosferi ile ilgi gören Hamitköy Spor Kulübünün lokali, Razge Kolbaşı idaresinde halkın hizmetine başladı.
 
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