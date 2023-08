Merve Çelebi, Kayseri’de yine kürsüde

Ülkemizin elit voleybolcularından Merve Çelebi yurt dışında katıldığı plaj voleybolu turnuvalarda kürsüye çıkmaya devam ediyor.Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği Pro BeachTour Kayseri etabında mücadele eden Merve Çelebi ve partneriyle birlikte ikinci olmayı başardı.Merve bu başarısını sosyal medya hesabından duyurarak kendisine destek olan Baştaşlar Ltd. direktörlerinden Sinem Baştaş’a da teşekkür etti.Merve Çelebi’nin paylaşımı şöyle:“Nerdeyse her haftasonuTürkiyenin farklı şehirlerinde turnuvaya gidiyorum. Ve her seferinde en iyi başarıyı yapmak için uğraşıyoruz. Uçak bileti, yolculuğu, konaklaması… Profesyonel olsan da, başarılı olsan da, Kıbrıslı biri için daha iyi bilinir ki bunları düşünmek çok da kolay değil… buhaftasonu Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği Pro BeachTour Kayseri etabında Erciyes dağının 2200m yüksekliğinde Final oynayarak yine kürsüde yerimizi almayı başardık. Bu yazıda en büyük teşekkürü bu kez kafamızda sadece turnuvaya odaklanmamızı sağlayan bize sponsor olup yanımızda olan ülkemizde başarılı sporcuları destekleyen ender insanlardan Baştaşlar Sinem Baştaş ’a teşekkür ederim. Sıradaki tur bu haftasonu Pro BeachTour Tekirdağ Etabı”