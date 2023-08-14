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Tabipler Odası ile 65.Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi

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Tabipler Odası ile 65.Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen satranç turnuvası, 12-13 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasındaki MedClub’da yapıldı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya 4 farklı yaş grubundan 92 sporcu katılarak, mücadele etti.
Turnuva sonunda başarılı olan her kategorideki ilk 3 sporcuya Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve eğitim sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz tarafından kupaları takdim edildi. Diğer tüm sporculara ise madalya verildi.
 
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