Tabipler Odası ile 65.Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen satranç turnuvası, 12-13 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasındaki MedClub’da yapıldı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya 4 farklı yaş grubundan 92 sporcu katılarak, mücadele etti.
Turnuva sonunda başarılı olan her kategorideki ilk 3 sporcuya Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve eğitim sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz tarafından kupaları takdim edildi. Diğer tüm sporculara ise madalya verildi.
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