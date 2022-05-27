2022 Plaj Voleybolu programı belirlendi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 2022 yılında düzenlenecek olan Plaj Voleybolu programı belli oldu. Haziran ayı içerisinde başlatılması planlanan organizasyonlar

1- Kulüpler Arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi (Kız -Erkek )

2- Büyükler Plaj Voleybolu Ligi

3- Masterler ( 40-50 yaş ve 50-60 yaş arası olmak üzere iki kategoride ) organizasyonu

4- U12 Kızlar ve Erkekler organizasyonu

Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi ve Büyükler Ligi organizasyon kayıtları Voleybol Federasyonunun Resmi Web Sitesinden yapılacağı bildirildi.

Katılımcı takımlar kayıt işlemleri için gerekli bilgileri eksiksiz ve tam olarak giriş yapmaları gerekeceği belirtilerek,Masterler kategorilerinin en az 4 takımın katılımı olması halinde düzenleneceği ve bu kategorinin kayıt işlemleri şahsen Federasyona yapılacağı kaydedildi..

U12 Kategorileri için kayıt işlemleri masterler kategorisinde olduğu gibi Federasyona yapılacak. Bütün organizasyonların kayıt işlemleri 25 Mayıs da başlayıp 3 Haziran Cuma günü saat 17.00 de sona erecek. Organizasyonların tarih ve günleri kayıt işlemleri bittikten ve katılımcı takımların sayısı belli olduktan sonra duyurulacaktır. Organizasyonlar 15 Haziranda Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi ile başlayacak

