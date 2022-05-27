KTSYD üyeleri Özgüren anısına oynadı

2018 yılında aramızdan ayrılan spor yazarı ve KTSYD eski yönetim kurulu üyesi Raif Özgüren anısına 26 Mayıs Perşembe günü darts turnuvası ile beraber sezonun yorgunluğunu atma adına ciğer partisi düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, birçok branşta sezonların tamamlanmasının ardından sosyal etkinlikler kapsamında darts turnuvası düzenledi. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) işbirliği ile 2018 yılında aramızdan ayrılan spor yazarı ve dernek eski yönetim kurulu üyesi Raif Özgüren anısına 26 Mayıs Perşembe günü darts turnuvası ile beraber sezonun yorgunluğunu atma adına ciğer partisi düzenlendi. YenicamiAğdelen Kulübü lokalinde yer alan organizasyonda üyeler hem bir sezonun değerlendirmesini yapma, hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

BİRİNCİLİK NECATİ ÖZSOY’UN

Turnuvanın başlangıcında Raif Özgüren için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Turnuva finalinde rakibi Osman Dinler’i mağlup eden Necati Özsoy şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Serkan Soyalan’ı yenen Burhan Gürkan ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Bu sonuçlarla birinci Necati Özsoy, ikinci Osman Dinler, üçüncü Burhan Gürkan ve dördüncü Serkan Soyalan olmuş oldu.

GÜRKAN: ÖZGÜREN ADINA YAPILMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende konulan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan organizasyona destek veren KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetimine teşekkür ederken, turnuvanın Raif Özgüren adına yapılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren ise konuşmasında KTSYD Yönetimine her zaman babasının adının yaşatılması adına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederken, KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu da KTSYD ile her zaman yaptıkları işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Dereceye giren isimlere KTSYD tarafından kupa, KKDF tarafından madalya takdim edilirken, birinci gelen Necati Özsoy’a KKDF tarafından bir set darts hediye edildi.

