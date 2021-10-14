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Vadili'yi yasa boğan ölüm

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Vadili'yi yasa boğan ölüm
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Mesarya bölgesi köylerinden Vadili sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden sevilen, sayılan kişilik Mehmet Toto bugün sabah saatlerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Mehmet Toto, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı'na defnedildi.
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