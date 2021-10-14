Pedri 2026'ya kadar Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.
Serbest kalma bedelinin 1 milyar avro olarak belirlendiği Pedri için 15 Ekim Cuma günü imza töreni düzenlenecek.
İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.
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