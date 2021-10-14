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Pedri 2026'ya kadar Barcelona'da

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Pedri 2026'ya kadar Barcelona'da
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.
Serbest kalma bedelinin 1 milyar avro olarak belirlendiği Pedri için 15 Ekim Cuma günü imza töreni düzenlenecek.
İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.
 
 
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