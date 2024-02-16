Vadili, Mustafa abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün sevilen simalarından olan babacanlığı ile bilinen Mustafa Güven dün gece hayata gözlerini yumdu.
Güven’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Vadili Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.
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